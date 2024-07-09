الوحدة الإماراتي: أحمد دياب تبرأ من رفعت ولم يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

صرح عامر الصيعري عضو إدارة الوحدة الإماراتي، أن أحمد دياب تواصل معه بصورة شخصية قبل أن يوقعوا مع أحمد رفعت لاعب موردن حينها.

وقال الصيعري، في تصريحات لبرنامج الماتش، مساء الإثنين:" قبل التوقيع مع رفعت تواصل معي شخصيًا أحمد دياب، للتأكيد على أن التصريح سيصدر قريبًا".

وأضاف عضو إدارة الوحدة الإماراتي:"تساءلنا كيف سنرسل المقابل بينما لم يحصل اللاعب على التصريح فأكد دياب أن أوراقه سليمة وأنها جاهزة وللأسف تبرأ دياب لاحقًا من رفعت ولم يعد يرد بعد عدة محاولات".

وتوفي أحمد رفعت بعد تدهور حالة قلبه الصحية مرة ثانية، ليعلن نادي مودرن سبورت وفاته في بيان رسمي في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي.

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