شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام بطولة الأهرامات الدولية لكرة الهدف للمكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم منافسات بطولة الأهرامات الدولية الثالثة لكرة الهدف للمكفوفين التي أقيمت خلال الفترة من 5 إلى 11 يوليو 2024 بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ضمن استعدادات المنتخب الوطنى للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

يحضر حفل الختام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية ، ورؤساء الاتحادات الرياضية والقيادات التنفيذية لوزارة الشباب والرياضة.

شارك في منافسات البطولة 5 دول هى مصر، أوزبكستان، أوكرانيا، السعودية ، ليبيا التي تعد ضمن المرحلة الأخيرة في خطة إعداد المنتخب الوطنى لكرة الهدف قبل انطلاق دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

من جانبه توجه الدكتور أحمد عوين بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي على حرصه الدائم في دعم الاتحاد و توفير كافة الإمكانيات المتاحة للاعبين أصحاب الهمم، مشددا على أن الفريق شارك في بطولتين وديتين بألمانيا والصين مؤخرا استعدادا للدورة.

يتواجد المنتخب المصرى لكرة الهدف في المجموعة الثانية بمنافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بصحبة كل من الصين ، أوكرانيا ، اليابان.

الجدير بالذكر أن المنتخب قد تأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد التتويج ببطولة أفريقيا التي أقيمت في ديسمبر الماضى بعد غياب 32 عاما عن المشاركة في الدورات البارالمبية.