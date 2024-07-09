شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ استعداداته للمقاولون العرب الخميس المقبل بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري استعداداته للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب، الخميس المقبل، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 3 أيام التي منحها علي ماهر للفريق بعد الفوز على بلدية المحلة بهدف نظيف.

ويستعد النادي المصري لمواجهة نظيره المقاولون العرب، بالجولة الحادية والثلاثين من الدوري من المقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد الموافق الحادي والعشرين من يوليو الجاري باستاد برج العرب.

نجحت إدارة النادي المصري في إنهاء أكثر من قضية عالقة خلال الأيام القليلة الماضية، كان أبرزها حل أزمة إيقاف قيد النادي لـ 3 فترات بسبب مستحقات التونسي رامي البدوي، حيث سدد مسؤولو المصري جزءاً من غرامة اللاعب وقام بتقسيط المبلغ المتبقي ليحصل على رخصة المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما جدد المصري تعاقده مع الثنائي، التونسي فخر الدين بن يوسف لمدة موسم، وكريم العراقي لمدة 3 مواسم، لتحصينهم من هوجة العروض في الفترة المقبلة خاصة مع الميركاتو الصيفي المرتقب.

ويسعى مسؤولو المصري لفرض حالة من الاستقرار الفني والإداري للفريق، خاصة مع تحسن النتائج والعودة للمشاركة في البطولات القارية.

ونجح النادي المصري في السيطرة على المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 29 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً آخر.