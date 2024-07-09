الامارات | المغربي عموتة مدرباً للجزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم تعاقدها مع المدرب الحسين عموتة، ليتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، أنها أكملت إجراءات التعاقد مع المدرب المغربي (54 عاماً)، إذ سيبدأ مهمته مع الفريق الذي يتوجه خلال الأيام المقبلة لخوض معسكر خارجي في إسبانيا. وسبق لعموتة التواجد في الدوري الإماراتي لاعباً محترفاً في الشارقة موسم 2002-2003، الذي تُوّج فيه «الملك» بلقب كأس رئيس الدولة، قبل الانتقال إلى الدوري القطري. وحقق عموتة نجاحاً لافتاً في آخر محطاته التدريبية مع منتخب الأردن، بعدما قاد «النشامى» إلى نهائي كأس آسيا 2023، والتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.