الامارات | كايو لوكاس.. من أيقونة لجمهور الشارقة إلى لاعب عادي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الفترة الأخيرة تحوّل لاعب نادي الشارقة المحترف، البرازيلي كايو لوكاس (30 عاماً)، من أيقونة للجمهور الشرقاوي، بعدما قاد الشارقة لتحقيق العديد من الانتصارات التي دفعت إدارة الشارقة إلى تمديد عقده حتى موسم 2027، إلى لاعب عادي خلال الموسم الكروي المنصرم، إذ لم يظهر صاحب الرقم «7»، رغم تمتعه بإمكانات فنية عالية، بمستواه الفني الحقيقي الذي عُرف به خلال المواسم السابقة منذ انتقاله إلى صفوف القلعة الشرقاوية، ولم يساعد اللاعب الفريق على الصعود إلى منصات التتويج، رغم ثبات أرقامه الشخصية على صعيد التسجيل وصناعة الأهداف مقارنة بالمواسم الماضية.

غابت بصمة كايو الذي قاد الشارقة للمرة الأولى في تاريخه للتتويج بكأس رابطة المحترفين، إذ سجل هدف الفوز في مرمى العين، بعدما كانت المباراة تتجه إلى التعادل، ليفوز الشارقة 2-1.

وأسهم كايو كذلك في الموسم قبل الماضي في تتويج فريقه بلقب كأس رئيس الدولة، للمرة العاشرة في تاريخه، بفوزه على العين، وأصبح بطلاً لكأس السوبر على حساب العين أيضاً بفوزه عليه بهدف نظيف.

وقضى كايو لوكاس، لاعب نادي العين السابق، حتى الآن أربعة مواسم مع ناديه الحالي الشارقة، بعدما انتقل إليه في يناير 2020 قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة 18 شهراً، لكن بعد انتهاء المدة قام نادي الشارقة بدوره في يوليو 2021 بتجديد عقده لثلاثة مواسم حتى 2024، قبل أن يقوم أيضاً في فبراير الماضي بتجديد عقده حتى 2027.

ورغم النجاحات الكبيرة التي حققها كايو مع الشارقة في الفترة الماضية، إلا أنه خرج معه في الموسم المنصرم خالياً من أي إنجاز أو بطولة، وأخفق الشارقة في الدفاع عن ألقابه.

وكان الإنجاز الأبرز لكايو مع الشارقة هو حصوله معه في الموسم قبل الماضي على لقبي كأس رئيس الدولة وكأس السوبر، فيما أنهى الشارقة الدوري الموسم المنصرم في المركز الرابع.

وخاض كايو مع الشارقة في دوري الموسم المنصرم 22 مباراة، منها 20 مباراة أساسياً، وبلغت دقائق اللعب 1778، وسجل كايو 11 هدفاً، منها أربعة أهداف من ركلات الجزاء، وهو يحتل المركز الثامن في ترتيب هدافي الدوري.

ولعب كايو الموسم قبل الماضي 2022-2023 مع الشارقة في الدوري 22 مباراة، منها 18 أساسياً، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها 1701، وسجل حينها تسعة أهداف، وصنع في المقابل ثلاثة أهداف. وفي موسم 2021-2022، لعب كايو 20 مباراة، منها 18 أساسياً، وبلغت دقائق اللعب 1651 دقيقة، وسجل 14 هدفاً، وصنع ستة أهداف.

وفي موسم 2020-2021 لعب كايو 21 مباراة أساسياً، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها في الدوري 1879، وسجل ستة أهداف وصنع مثلها.