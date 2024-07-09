الامارات | نادي دبي البحري يعلن التعديلات الجديدة لقوارب التجديف 30 قدماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الاجتماع المشترك مع نواخذة وملاك قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الذي عُقد في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي، برئاسة محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية، على التقيد بالنظم، وإجراء جميع التعديلات الجديدة في القوارب لتكون جاهزة قبل سباق الجولة الأولى في نوفمبر المقبل الذي يشهد ثلاث جولات ساخنة.

وأعلن خلال الاجتماع الذي حضره لفيف من أهل البحر والنواخذة المشاركين أبرز التعليمات والشروط، التي شملت تعديلات في المواصفات وشكل القارب للفئتين المحلية والمفتوحة، بحيث يكون كل قارب مطابقاً للمواصفات الجديدة في اختيار نوع الأخشاب، وكذلك المقاسات السليمة، على أن يقل كل قارب تسعة أفراد، هم: سكوني واحد وثمانية بحارة.

وقال المري في بيان صحافي إن تعاون الجميع، بمن فيهم الملاك ونواخذة القوارب، يعد مرتكزاً مهماً لإنجاح فعاليات وسباقات الموسم الجديد، مشيراً إلى أن بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية تعد واحدة من أعرق المنافسات التي ينظمها النادي منذ موسم 1996-1997.