الامارات | «حتا» يناقش خطة العودة للمحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع مجلس إدارة نادي حتا الجديد، عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري المحترفين، ضمن أولويات عمله، إذ ناقش في اجتماعه، أخيراً، برئاسة محمد البدواوي، التصورات الخاصة بالتحضير للموسم الجديد من حيث المعسكر الخارجي أو المدرب المرشح لتولي المهمة، ومحاولة دعم الفريق بأفضل العناصر التي تساعده على إنجاز مهمة العودة إلى المحترفين. وقال نادي حتا في بيان: «المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع التكاتف، والعمل بروح الفريق الواحد، للارتقاء بالنادي، وتحقيق طموحات محبيه رياضياً وثقافياً واجتماعياً».

واطلع أعضاء مجلس الإدارة على آخر مستجدات وتحضيرات النادي للمرحلة المقبلة.