الامارات | منتخب بناء الأجسام يحرز 8 ميداليات آسيوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز لاعبو المنتخب الوطني لبناء الأجسام ثماني ميداليات (ذهبية وأربع فضيات وثلاث برونزيات)، في بطولة آسيا التي اختتمت في منغوليا أخيراً بتنظيم الاتحادين الآسيوي والدولي.

ووفق بيان من اتحاد اللعبة، فإن لاعب المنتخب الوطني خالد الفلاسي حصد ميداليتين، عندما فاز بذهبية فئة بناء الأجسام (الماستر)، وفضية وزن 80 كيلوغراماً، كما حصد اللاعب عيسى المدني ميداليتين (فضية تحت 70 كيلوغراماً، وبرونزية كلاسيك بناء الأجسام لطول 171 سنتمتراً).

وفي منافسات الفيزيك، حصد اللاعب أحمد التميمي فضية طول 170 سنتمتراً، ونال زميله طارق موسى فضية 176 سنتمتراً، ونال علي ضاوي برونزية 179 سنتمتراً، وفاز زميله شعيب عبدالله ببرونزية الماسكولار.

من جهته، وصف عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس بعثة المنتخب، أحمد جوهر، البطولة بأنها كانت قوية، والمنافسات شديدة، لمشاركة نخبة من أفضل لاعبي آسيا والعالم، مؤكداً أن المنتخب الوطني تنتظره بطولات قوية مقبلة. وقال المدير الفني للمنتخب، زويد سالمين الزعابي، إن لاعبي المنتخب استحقوا ميداليات أخرى لولا بعض القرارات التحكيمية التقديرية، معبراً عن سعادته بالنتائج المتحققة.