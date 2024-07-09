ناقد رياضي : تصاريح سفر بعثات الأندية تضم مرافقين كُثر لا حاجة لوجودهم .. ويجب الوقوف على هذا الأمر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن القرارات الوزارية التي تصدر لسفر البعثات يكون فيها أمور كثيرة، ويسافر عددًا كبيرًا من المرافقين، وبعد الناس تسافر للخارج وفقا لهذه القرارات، مشيرًا إلى أن ما حدث يستوجب تحقيق رسمي، ولا نترك السوشيال ميديا هي من تحاكم وتصدر الأحكام.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "لابد من عمل تحقيق رسمي، ولكن اخشى انه بعد أيام يتم نسيان الموضوع تماما، ويضيع حق رفعت، أتمنى أن نصمت جميعا ونحترم "حرمة الموت" ويتم التحقيق بشكل رسمي فيما حدث، ولن انتظر أي شئ من اللجنة المشكلة من الوزارة".

وأضاف: "اتحاد الكرة لابد أن يكون ملزمًا بتوفير عربات إسعاف في كل مباريات دوري المحترفين والدرجة الثانية، وغيرهم لحماية اللاعبين من أي اضرار".

وأكمل: "الناس اصبحت متقبلة فكرة ان تكون الاولوية للأندية بعيدا عن المنتخبات الوطنية، نريد فترة من زمن لاقناع الجماهير بأن الاولوية لابد أن تكون لمنتخب مصر".

وزاد: "غياب أي لاعب لن يؤثر على فريق كبير ينافس على الالقاب، لأن قائمة أي نادٍ محلي تصل لـ30 لاعب، فماذا لو تعرض أي لاعب للإصابة وغاب لفترة طويلة؟!".