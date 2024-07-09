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مدرب غينيا بيساو: تلقيت عروض للعمل في مصر.. والدوري المصري قوي جدا

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد لويس بوا مورتي مدرب منتخب غينيا بيساو، على رغبته في العمل في مصر يوما ما، وإعجابه بمستوى .

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وقال لويس بوا مورتي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "لقد تلقيت عروضا للتدريب في مصر من قبل ولكن لم تتم المفاوضات للنهاية".

وتابع: "إذا تلقيت عرضا من مصر مرة أخرى سأوافق بالطبع، أريد العمل في الدوري المصري يوما ما، ولا أريد تحديد فريق معين".

وأتم: "أحب دائما متابعة العديد من الدوريات في مختلف دول العالم، وأرى أن الدوري المصري قوي جدا، بل وسأبدأ في متابعته بشكل أقوى الفترة المقبلة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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