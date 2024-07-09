ناقد رياضي : الزمالك سيعطل بيراميدز ويُهدي لقب الدوري إلى الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - علق الناقد الرياضي أحمد الخضري على فرص تتويج فريق بيراميدز بالدوري هذا الموسم خلال منافسته مع الأهلي كذلك مواجهة الزمالك مع بيراميدز بالمسابقة المحلية.

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء : "الزمالك سيعطل بيراميدز لصالح الأهلي، وهذه توقعاتي للمباراة بين الفريقين، بيراميدز يسير جيدًا لكنه لن يفوز بالدوري، ولا يمتلك البدلاء المميزين مثل الأهلي".

وأشار إلى أن الدوري المصري تكررت المواجهات مؤخرا الأهلي واجه الداخلية وطلائع الجيش وفاركو، بينما الزمالك واجه سيراميكا وفاركو، واعتقد أنه الدوري اصبح مثل الدورة الرمضانية.

وأشاد الخضري بمستوى عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، مؤكدا بأنه "كواليتي مختلف".. مؤكدا يجب على المدير الفني كولر ان يحترم افشة لأن مشاركته في الدقيقة 88 أمر غير جيد.