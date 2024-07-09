شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستعين بسيراميكا لدراسة الجونة قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعين إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، بمباراة سيراميكا والجونة لدراسة الفريق الساحلى قبل مواجهتهما المقرر لها 22 يوليو الجارى في الأسبوع الحادى والثلاثين من دورى nile.

ويعكف إيهاب جلال على دراسة كل نقاط القوة والضعف في فريق الجونة، والتي ظهرت أمام سيراميكا، خاصة أن فقدان أي نقطة في المباريات المقبلة ستصعب الأمور على الدراويش.

ويبدأ فريق الإسماعيلى غدا، الأربعاء، الاستعداد لمواجهة الجونة المقرر لها 22 يوليو الجارى باستاد الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدورى.

وتنتظر فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، 4 مباريات قوية في هذا الموسم من منافسات بطولة دورى nile، والذى يحتاج خلالها الدراويش لـ6 نقاط لضمان البقاء في البطولة بالموسم المقبل.

وسقط فريق الإسماعيلى أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، تقدم عبد الرحمن مجدى للإسماعيلى، ثم سجل عبد الله السعيد هدفين للزمالك من ضربتى جزاء.

مباريات الإسماعيلى المتبقية فى بطولة الدورى..

الإسماعيلى مع الجونة 22 يوليو

بلدية المحلة مع الإسماعيلى 30 يوليو

الإسماعيلى مع المقاولون العرب 13 أغسطس

سموحة مع الإسماعيلى 16 أغسطس.