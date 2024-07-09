شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد المباريات المؤجلة فى الدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق الخميس المقبل قطار المباريات المؤجلة فى الدوري المصري، حيث يواجه طلائع الجيش نظيره الزمالك، فيما يستكمل الأهلى خوض مبارياته المؤجلة التى لم يلعبها بسبب انشغاله بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية.

مواعيد مؤجلات الدوري المصري الخميس 11 يوليو

طلائع الجيش & الزمالك..7 مساء

الجمعة 12 يوليو

الأهلى & بيراميدز..7 مساء

السبت 13 يوليو

البنك الأهلى & سموحة..7 مساء

الاثنين 15 يوليو

الزمالك & بلدية المحلة..7 مساء

الثلاثاء 16 يوليو

مودرن سبورت & الأهلى..7 مساء

الجمعة 26 يوليو

الزمالك & بيراميدز..7 مساء

المصري & الأهلى ..7 مساء

الاثنين 29 يوليو

الاهلى & سيراميكا..7 مساء

المقاولون العرب & الزمالك..7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.