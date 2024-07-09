شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد المباريات المؤجلة فى الدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالثلاثاء، 09 يوليو 2024 04:00 ص
ينطلق الخميس المقبل قطار المباريات المؤجلة فى الدوري المصري، حيث يواجه طلائع الجيش نظيره الزمالك، فيما يستكمل الأهلى خوض مبارياته المؤجلة التى لم يلعبها بسبب انشغاله بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية.مواعيد مؤجلات الدوري المصري الخميس 11 يوليو
طلائع الجيش & الزمالك..7 مساءالجمعة 12 يوليو
الأهلى & بيراميدز..7 مساءالسبت 13 يوليو
البنك الأهلى & سموحة..7 مساءالاثنين 15 يوليو
الزمالك & بلدية المحلة..7 مساءالثلاثاء 16 يوليو
مودرن سبورت & الأهلى..7 مساءالجمعة 26 يوليو
الزمالك & بيراميدز..7 مساء
المصري & الأهلى ..7 مساء
الاهلى & سيراميكا..7 مساء
المقاولون العرب & الزمالك..7 مساء
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز