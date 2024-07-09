طارق السيد: الزمالك يحتاج صفقات سوبر للعودة .. وينبغي إعادة النظر في منافسات الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أنه كان مدربًا في نادي الترسانة، وكان النادي في طريقه لضم أحد اللاعبين وبإجراء الكشف الطبي اتضح أنه يعاني من "عيب خلقي"، وخضع للعلاج في القلب وعاد للملعب مجددًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "خالص التعازي لعائلة أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت".

وأضاف: "الزمالك سواء فاز أو خسر أمام بيراميدز لن يفرق كثيرًا، خصوصًا بعدما فقد الفريق الأبيض فرصة المنافسة على اللقب، ويجب أن يكون هناك حلول في الموسم الجديد للعودة بقوة للتنافس على لقب الدوري المصري الممتاز، وهذا هو التفكير السليم للإدارة، والموضوع حاليا لا يهم من يفوز بالدوري".

وواصل: "الزمالك لعب أمس امام الاسماعيلي ولا يهمه شئ سوى تحقيق الانتصار، وجوميز كان حريص على الدفع باللاعبين الشباب في الشوط الأول، وعندما وجد ان هناك امكانية للفوز قام بالدفع باللاعبين اصحاب الخبرات في الشوط الثاني، وتحقق الفوز في النهاية، وقام بتجربة دونجا في مركز جديد".

وتابع: "الزمالك يحتاج لنوعية لاعبين مميزين في الموسم الجديد، وهناك مراكز تحتاج للدعم، الأمور واضحة الزمالك يحتاج لمساك وظهير أيسر مع فتوح، وجناح أيسر مع مصطفى شلبي، ومهاجم مع سيف الجزيري، على الأقل 4 لاعبين سوبر في الميركاتو الصيفي، لا نحتاج لضم 10 صفقات تكون مجرد رقم فقط".

وزاد: "صفقات الشتاء دعمت الزمالك لكن ليسوا أفضل دعم ولكن العناصر التي انضمت ساهمت في تحقيق نتائج جيدة مع الفريق في الكونفدرالية وبطولة الدوري المصري".

وأضاف: "الزمالك يضم عناصر شابة جيدة، منها حسن ابوالمعاطي الظهير الأيسر في منتخب الشباب، وهناك محمد السيد أيضا لاعب على مستوى عالي مواليد 2005 ولاعب اساسي مع وائل رياض في منتخب الشباب، تم تصعيدي في وجود كرول وكان قلبه "ميت" قام بتصعيد مجموعة من العناصر المميزة بعدما تقدم السن بلاعبي جيل معين في هذا الوقت عام 96".

وأكمل: "كرول قام بتصعيد ايمن عبدالعزيز وطارق السعيد وطارق السيد وعبدالواحد السيد، من قطاع الناشئين وتعاقد النادي مع مجموعة آخرى من اللاعبين، ويجب على جوميز منح اللاعبين الصغار الفرصة، وبالأمس منح محمد عاطف فرصة اللعب في الظهير الأيسر وظهر بمستوى جيد، ولكن كنت اتمنى وجود لاعب مثل حسن ابوالمعاطي لحين بداية الانتقالات الصيفية، ولو اثبت أي ناشئ ذاته يمكن الاستفادة منه في الموسم القادم.. لكن جوميز لا يمتلك الجراءة المطلوبة".