سيد معوض : شرط فيتوريا الجزائي مع المنتخب كان كفيلاً بتوفير عربات إسعاف لائقة .. ولا أدرى كيف يفكر اتحاد الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - علق سيد معوض لاعب النادي الاهلي والمنتخب الوطني المعتزل على عدم تواجد عربات الاسعاف المجهزة طبيً ابصورة طبيعية في عدد من مواجهات الكره المصرية وخاصة مع انديه القسمين الثاني والثالث.

وقال خلال تصريحات اعلاميه الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء : "اتحاد الكرة عليه مساعدة الأندية في توفير عربات الاسعاف في اللقاءات، الشرط الجزائي لـ فيتوريا كان كفيلا بمعاونة الأندية كلها، ولا أحد يفكر في الصالح العام".

وتطرق معوض للحديث عن لقاء الأهلي وبيراميدز، وقال: "لآ مقارنة بين الناديين، ولا يفرق معي من سيفوز باللقب، إبراهيم عادل قائد المنتخب الأوليمبي ومن الصعب الابتعاد عن الفريق، ومن الممكن أن يعتبره نادي بيراميدز مصابًا، لا يوجد مقارنة بين المنتخب والأندية، والأولوية دائما المفترض أنها للمنتخبات الوطنية لكن في مصر يكون هناك ازمات مستمرة، لا يجب أن يخرج إبراهيم عادل أو كوكا أو أي لاعب آخر من المعسكر، ونحن قادرون على العبور للدور الثاني واتمنى ان يكون هناك حلم كبير بالتتويج بميدالية".

وتابع: "الأهلي وبيراميدز يتنافسان على اللقب وهناك فروق بينهما وبين أي نادٍ آخر، ومباراة الجمعة هي المحك الرئيسي، وبيراميدز لو خرج متعادلًا فأنها ستكون بمثابة مكسب له، وطالما يسير ند مع الأهلي فهو مقلق".

وأتم: "كولر قام بعمل تغييرات بين الشوطين في حدث نادر، نظرا لظروف المباراة، لأن كولر لديه نظريات في أن التغيير لابد ان يكون بعد الدقيقة 65، ولكن الانتصارات تساعده كثيرًا.. السولية لاعب رائع وشخصية قيادية وملتزم ويؤدي ما عليه سواء داخل أو خارج الملعب".