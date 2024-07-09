ظهير الزمالك السابق : مواجهة الأهلي وبيراميدز المقبلة تحدد بنسبة كبيرة بطل الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - قال طارق السيد لاعب فريق نادي الزمالك السابق ان مواجهه الاهلي وبيراميدز المقرر لها المقبل ستحدد بنسبه كبيره بطل مسابقه الدوري الممتاز هذا الموسم.

واشار خلال تصريحات اعلاميه الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء إلى أن مباراة الزمالك وبيراميدز لن تحدد بطل الدوري مطلقا، مشيرا إلى أن الأهلي وبيراميدز يسيران بخطى ثابتة جدًا في المنافسة على اللقب.

وأضاف: "ستحدث مشكلة آخرى بسبب إبراهيم عادل، بسبب مشاركته في لقاء الأهلي، ورغبة إدارة بيراميدز في وجوده خلال اللقاء، واتوقع أن يشارك اللاعب في المباراة ومن ثم يلحق ببعثة المنتخب الاوليمبي".

وأتم: "المباراة متكافئة بين الأهلي وبيراميدز، والفريقين يمتلكان لاعبين على مستوى عالٍ، وفريق بيراميدز أصبح يضم عناصر مؤثرة مثل فيستون مايلي والكرتي ومهند ومصطفى فتحي وغيرهم.. ومن الصعب توقع النتيجة بكل تأكيد، والفائز باللقاء سيكون أقرب لحصد اللقب".