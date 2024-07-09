خلفًا لكلينسمان.. هونغ ميونغ مدربًا لمنتخب كوريا الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - عين الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الاثنين، المدرب المحلي هونغ ميونغ بو مدير فنيا للمنتخب الوطني، ويخلف هونغ، الألماني يورغن كلينسمان ويعود إلى المنصب الذي تركه في يوليو 2014 بعد قضاء 12 شهرا انتهت بأداء مخيب للآمال لكوريا في كأس العالم التي استضافتها البرازيل صيف عام 2014.

ومن المقرر أن يغادر هونغ، البالغ من العمر 55 عاما، فريق أولسان إتش دي، بأثر فوري بعد أن قاد النادي إلى حصد لقب الدوري الكوري الجنوبي لعامي 2022 و2023.

وتبدأ كوريا الجنوبية الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بمواجهة المنتخب الفلسطيني في الخامس من سبتمبر المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية.

من هو هونغ ميونغ بو

لاعب كرة قدم كوري جنوبي من مواليد 12 فبراير 1969 في سيئول ، وقد أعتزل كرة القدم في عام 2004 مع نادي لوس أنجلوس غالاكسي، وقد كان هونغ أحد اللاعبين الرئيسيين في مشاركات منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم في كأس العالم لكرة القدم 1990 وكأس العالم لكرة القدم 1994 وكأس العالم لكرة القدم 1998 وكأس العالم لكرة القدم 2002، وهو أول لاعب كوري جنوبي يلعب في أربعة نهائيات لكأس العالم.

و فاز هونغ بجائزة الكرة البرونزية في عام 2002 كثالث أفضل لاعب في كأس العالم لكرة القدم 2002 بعد أن قاد منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم للوصول إلى المركز الرابع في تلك البطولة، وقد أنهى مسيرته الدولية بعد كأس العالم، وهو أكثر لاعب كوري جنوبي يشارك مع منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم، حيث شارك في 135 مباراة دولية.

و قد كان هونغ مهاري في منتصف الملعب وقائد في خط الدفاع، وصفاته القيادية جعلته الخيار الأول للحصول على شارة الكابتن في منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم.

و قد أختير من قبل بيليه كواحد من قائمة أفضل 125 لاعب حي في مارس 2004، وفي 26 سبتمبر 2006 تم تسمية كمساعد لمدرب منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم.