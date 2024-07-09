سيد معوض : جيلنا قضى فترة التجنيد مع الكرة دون مشكلات .. ورفعت ضحية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن لديه عتاب على تصريح وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت بشأن التصريحات التي تم الإدلاء بها حول الراحل أحمد رفعت، مشيرًا إلى أنه كيف يتم انهاء إجراءات بيعه بدون الحصول على تصريح السفر، بالإضافة لتقديم أوراق معايشة لمدة ثلاث أشهر وهو سيلعب لمدة موسم.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "أحمد رفعت كان سيلعب في نادي الوحدة لمدة موسم، فكيف يتم إصدار قرار له بالسفر ثلاث أشهر على سبيل المعايشة، فهذا نوع من أنواع (التزوير)، وهو كلام على عكس الحقيقة، ومن قام باستخراج هذه الورقة عليه 40% من المشكلة، بالإضافة إلى المسؤول في النادي الذي قال له سافر وسوف ننهي لك الأوراق، كان هناك مدير فني علي ماهر وعبدالظاهر السقا مدير الكرة، وتم إبلاغهم بسفر رفعت من ليبيريا للإمارات، وهناك نسبة يتحملها نادر شوقي 20%، كان يجب انهاء أوراقه ومن ثم السفر للامارات".

وأضاف: "هناك فترة كان هناك فيها العديد من المجندين ونلعب منتخب مصر العسكري، منهم ابوتريكة ووائل جمعة وعصام الحضري وآخرون، ولا اتخيل أن يقوم البعض بعمل ورقة بخضوع رفعت لفترة معايشة لمدة ثلاث أشهر، أنا لدي تحفظ على المنظومة الرياضية في ظل وجود بعض الأشخاص وفقًا لعملهم بعيدا عن كرة القدم، هناك العديد من الأزمات وفي نفس القضايا، ومجلس الاتحاد رحل في 2019 ثم عاد الأشخاص مرة آخرى".

وواصل: "لا يجوز لوزارة الشباب والرياضة أن يتم تشكيل لجنة وهي جزء من المشكلة، ويجب محاسبة كل من تسبب في الأزمة من البداية، وكل واحد له نسبة في المشكلة، الوكيل ومسئولي فيوتشر وغيرهم، والشخص الذي قام بابلاغه بأنه سوف يتم انهاء المشكلة واصدار تصريح السفر.. أرى أن موضوع أحمد رفعت سهل وبسيط، والبداية معروفة والمخطئ معلوم".