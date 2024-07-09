مدرب غينيا بيساو: أرغب في العمل بمصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد لويس بوا مورتي مدرب منتخب غينيا بيساو، على رغبته في العمل في مصر يوما ما، وإعجابه بمستوى الدوري المصري.

وقال لويس بوا مورتي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "لقد تلقيت عروضا للتدريب في مصر من قبل ولكن لم تتم المفاوضات للنهاية".

وتابع: "إذا تلقيت عرضا من مصر مرة أخرى سأوافق بالطبع، أريد العمل في الدوري المصري يوما ما، ولا أريد تحديد فريق معين".

وأتم: "أحب دائما متابعة العديد من الدوريات في مختلف دول العالم، وأرى أن الدوري المصري قوي جدا، بل وسأبدأ في متابعته بشكل أقوى الفترة المقبلة".