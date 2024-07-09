شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لطلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة، والتى ستقام بعد غد الخميس باستاد الكلية الحربية.

وكان الفريق حصل على راحة أمس، الاثنين، بقرار من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، عقب الفوز على الإسماعيلى بالمباراة التى جمعت للفريقين بالأسبوع الثلاثين وانتهت بفوز الابيض بهدفين مقابل هدف.

وأغلق الجهاز الفنى ملف مباراة الإسماعيلى وطالب لاعبيه بالتركيز فى المباراة المقبلة دون الالتفات لأى أمور اخرى.

ويدرس البرتغالى جوزيه جوميز العديد من الحلول لتعويض غياب أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، الذى انضم لمعسكر المنتخب الأولمبى استعدادًا للمشاركة فى أولمبياد باريس.

ويعد أحمد زيزو أحمد أهم وأبرز العناصر فى صفوف فريق الزمالك، ويرغب جوميز في سد ثغرة غياب اللاعب عن صفوف الزمالك في المواجهات المقبلة.



