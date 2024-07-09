شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة الطلائع ويستعد لمواجهة بيراميدز المصيرية والان مع تفاصيل الخبر

أغلق فريق الكرة بالنادي الأهلي صفحة مباراة طلائع الجيش في ختام منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، على أن يبدأ التحضير لمباراته المهمة والمصيرية أمام بيراميدز الجمعة المقبل والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من عمر المسابقة، والتي ستلعب نتيجتها دوراً فى تحديد بطل النسخة الحالية من الدوري المصري.

ويبدأ مارسيل كولر بالتشاور مع معاونيه في الأهلي تحديد برنامج مباراة بيراميدز القادمة، من أجل تحديد الجرعات التدريبية والتدريبات الفنية والخططية التي يحتاجها الفريق من أجل تجهيزه بشكل جيد قبل تلك المواجهة المصيرية، ومشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بالفريق السماوي للوقوف على أسلوب لعبه والأوراق الرابحة في صفوفه.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الاسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الأهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الطلائع لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.