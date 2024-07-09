شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدرس طلائع الجيش بالفيديو قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

حصل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، على عدة مباريات لفريق الطلائع، قبل مواجهة الفريقين والمؤجلة من الأسبوع السادس عشر، والمقرر أن تقام بعد غد الخميس.

ويأتى الحصول على مباريات الفريق المنافس ودراستها من أجل دراسة الطلائع بشكل كامل والوقوف على نقاط القوة والضعف، وكيفية استغلال نقاط الضعف، والعمل على إيقاف عناصر القوة، ورسم خطة المواجهة.

وكان الفريق حصل على راحة أمس، الإثنين، بقرار من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، عقب الفوز على الإسماعيلى بالمباراة التى جمعت للفريقين بالأسبوع الثلاثين وانتهت بفوز الابيض بهدفين مقابل هدف.