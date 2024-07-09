شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتابع 6 لاعبين لتصعيدهم لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، لاعبى المنتخب الأولمبى فى أولمبياد باريس للحكم عليهم وتصعيد المميزين إلى المنتخب الأول، وعلى رأس هؤلاء اللاعبين حسام عبد المجيد ومحمد حمدى ومحمد مغربى ومحمد شحاتة وأسامة فيصل ومصطفى سعد ميسى، فيما كان العميد استدعى بالفعل من قبل للمنتخب الأول الثنائى كوكا وإبراهيم عادل.

وينتظم المنتخب الوطني الأول في معسكره المقبل خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل لخوض مباراتي الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم أفريقيا.

وكان حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، يعتزم تقديم موعد المعسكر ليقام نهاية أغسطس، كما اعتاد في التوقفات الماضية؛ لخلق حالة من الانسجام فى المعسكر بين اللاعبين، لكن رغبة حسام حسن تصطدم بموعد انتهاء الدوري والمقرر له حسب جدول رابطة الأندية يوم 18 أغسطس المقبل، وهو ما يشكل صعوبة في تقديم موعد المعسكر حتى يحصل اللاعبون على راحة.