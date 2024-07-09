شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي الأهلي على تحديد سعر المالي أليو ديانج لاعب وسط الريق الأحمر، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ خليجي الفترة الأخيرة، أبرزها الخلود والفيحاء السعوديان، بحيث لا يقل عن 3 ملايين دولار مقابل بيعه فى موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وتحقيق أكبر استفادة مالية من بيع الدبابة المالية.

يأتي قرار مسئولى النادي الأهلي بتحديد سعر بيع أليو ديانج في الصيف الجاري، لاسيما مع وجود ترحيب من قبل الإدارة الحمراء بالتخلي عن خدمات الدبابة المالية وتحقيق أكبر استفادة مادية من بيعه، ومن ثم إخلاء مكان فى قائمة اللاعبين الأجانب يسمح للإدارة بالتعاقد مع لاعب جديد فى الميركاتو الصيفي الحالي لدعم الخط الأمامى، خاصة مركز رأس الحربة والجناحين.

ولا يمانع مسئولو الأهلي بيع أليو ديانج في ظل وجود عدة بدائل في صفوف الفريق الأحمر لتعويض غياب الدبابة المالية، مثل مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة، بخلاف وجود الشاب مصطفى أبو الخير.