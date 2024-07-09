شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل خوض المباريات المؤجلة والان مع تفاصيل الخبر

يتقاسم حسام أشرف مهاجم فريق بلدية المحلة، والكونغولى فيتسون مايلى مهاجم بيراميدز صدارة جدول هدافى الدورى المصرى الممتاز قبل خوض مؤجلات الدوري .

ينطلق الخميس المقبل قطار المباريات المؤجلة فى الدوري المصري حيث يواجه طلائع الجيش نظيره الزمالك، فيما يستكمل الأهلى خوض مبارياته المؤجلة التى لم يلعبها بسبب انشغاله بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية.



وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدفا تصدر بها جدول ترتيب الهدافين.

ترتيب هدافى الدوري المصري



1_حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2_ مايلى ، بيراميدز ، 12 هدفا

3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

4_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 10 أهداف

5- حسام حسن ، سموحة ، 10 أهداف