الامارات | نجم الأهلي السعودي يقترب من فنربخشة التركي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير إعلامية أن نجم الأهلي السعودي آلان سانت ماكسيمين قريب جداً من الانضمام إلى نادي فنربخشة التركي.

وقال الإعلامي ياغيز سابونجوغلو إن إدارة نادي الأهلي أعطت الضوء الأخضر للاعب ماكسيمين للتفاوض مع فنربخشة وصيف الدوري التركي.

وأضاف: "النادي التركي قريب جداً من التوصل إلى اتفاق مع الأهلي للتعاقد مع اللاعب الفرنسي".

وتابع: "شارك جوزيه مورينيو في العملية وعقد اجتماعات مع كل من الأهلي وآلان سانت ماكسيمين اليوم.. ويضغط المدير الرياضي لفنربخشة، ماريو برانكو، لوضع اللمسات الأخيرة على عملية النقل".