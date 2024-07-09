شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يحسم اليوم موقف عادل وكوكا من المشاركة فى مباراة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى اليوم، الثلاثاء، موقف إبراهيم عادل وأحمد نبيل كوكا لاعبى الأهلى وبيراميدز من المشاركة فى مباراة الفريقين بالدورى المصرى الجمعة المقبل، ثم اللحاق ببعثة المنتخب فى فرنسا، أو رفض الأمر وسفر الثنائى مع البعثة غدا الأربعاء استعدادا لأولمبياد باريس.

وطلب نادى بيراميدز من اتحاد الكرة السماح لإبراهيم عادل بالمشاركة فى اللقاء، وأحال اتحاد الكرة الأمر إلى ميكالى.

وشهد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تدريبات المنتخب الأوليمبى لكرة القدم، وكان فى استقباله جمال علام رئيس اتحاد الكرة وذلك تحفيزا للاعبين والجهاز الفنى قبل السفر للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من 24 يوليو الجارى إلى 25 أغسطس المقبل.. وحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة وهم: اللواء مشهور ومحمد بركات المشرف على المنتخب والإعلامى ايهاب الكومى إضافة إلى وفد شركة الملابس الراعية للمنتخبات.

وانتظم حاليا المنتخب الأوليمبى تحت قيادة مديره الفنى البرازيلى ميكالى فى معسكر مغلق بالقاهرة يختتم غدا الأربعاء، قبل المغادرة إلى مدينة بوردو الفرنسية لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق يومى 14 و17 يوليو الجارى ثم السفر إلى مدينة نانت الفرنسية استعدادا لأول لقاء رسمى مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو.

من جانبه أشاد جمال علام بالروح العالية التى شاهدها خلال متابعته للتدريبات معربا عن ثقته فى الجهاز الفنى واللاعبين، وشهد اللقاء معاهدة اللاعبين بقيادة محمد الننى واحمد زيزو وإبراهيم عادل للوزير ورئيس اتحاد الكرة على تقديم أقصى ما لديهم من أجل إسعاد الشعب المصرى فى الأولمبياد.