شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسل مستحقات مساعدى فيريرا خلال ساعات لرفع عقوبة إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن للانتهاء من أزمة إيقاف القيد، والتى لم تنته بسداد مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، بل هناك مستحقات مساعدى فيريرا المدير الفنى السابق للأبيض.

وبدأ مسئولو النادى تجهيز مبلغ 39 ألف دولار خلال الساعات المقبلة، لسدادها لمساعدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى الأسبق للفريق الكروى الأول، حتى يتمكن الزمالك من رفع عقوبة إيقاف القيد.

ومن المقرر أن يحصل روى أجواش المدرب المساعد لفيريرا على مبلغ 25 ألف دولار، فيما سيحصل كل من أندريه أوليفيرا مدرب الأحمال، ودانيال جونزاليس محلل الأداء على مبلغ 14 ألف دولار.

ونجح مسئولو نادى الزمالك فى إنهاء أزمة الحصول على الرخصة الأفريقية، لضمان المشاركة فى بطولة الكونفدرالية، بعد التوصل لاتفاق مع المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، بشأن مستحقاته المتأخرة، والتى بناءً عليها تم تعطيل منح الأبيض الرخصة من قبل الاتحاد الأفريقى "كاف".

واتفق مسئولو الزمالك مع خالد بوطيب على سداد مليون دولار من قيمة المديونية فى الوقت الحالى، على أن يتم جدولة المبلغ المتبقى على مدار سنة "12 شهرًا" بواقع 110 آلاف دولار فى الأشهر الأولى، وفى نهاية السنة يرتفع قيمة القسط ليتم سداد المديونية بالكامل.

ووقع خالد بوطيب على الاتفاق المبرم مع إدارة الزمالك والذى بناء عليه حصلت القلعة البيضاء على رخصة المشاركة الأفريقية.

