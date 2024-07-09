الامارات | مرعب أوروبا مستمر.. بيريز ينوي الترشح لانتخابات ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة ريليفو الإسبانية عن رغبة رئيس ريال مدريد الدخول في انتخابات 2025 الرئاسية.

ويتولى فلورنتينو بيريز (77 عاماً) رئاسة ريال مدريد منذ 21 عاماً. أمضى ست سنوات بين عامي 2000 و2006 وعاد في عام 2009، ليقود النادي دون معارضة وحقق نجاحاً هائلاً منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، على الرغم من أنه يبدو أنه حقق كل شيء، إلا أن ريال مدريد يمكن أن يعيش أربع سنوات أخرى تحت قيادته، ويستمر في بث الرعب في أندية أوروبا.

وقالت ريليفو: "أخبر رئيس الملكي الأشخاص المقربين منه أنه لا يستبعد الترشح في انتخابات العام المقبل 2025".

وتابعت: "خلال هذه السنوات الأربع، هناك تذمر معين في الفالديبيباس بشأن اعتزاله. العمر وبعض الأمراض الجسدية الأخرى قد تجعله يتنحى جانباً. لكن الأمور تحسنت على جميع المستويات، وهو متحمس أن يخدم أربع سنوات أخرى في هذا المنصب".

وواصلت: "يبدو فلورنتينو بيريز قوياً ومتحمساً لمواجهة بعض التحديات التي تنتظره منها الفوز بنهائي كأس العالم 2030، هذه قضية تمت مناقشتها مع الاتحاد الدولي لكلاة القدم "فيفا" بشكل غير رسمي، ولكن لم يتم طرحها على الطاولة بعد. على أية حال، يريد فلورنتينو أن يمنح البرنابيو نهائي كأس العالم للمرة الثانية بعد استضافة نهائي 1982".

واستطردت: "وفيما يتعلق بالملعب، هناك تفاصيل كثيرة يجب صقلها والعمل على رؤيته جاهزاً بشكل نهائي، إذ يريد الرئيس استغلاله بالأحداث كل يوم ممكن حتى يدر مئات الملايين من اليورو كل عام".

وتابعت أن الدوري الممتاز أو توسعة المدينة الرياضية أو الاستمرار في زيادة سجل إنجازات النادي يحفز رجلاً يصعب مجاراته. علاوة على ذلك، إذا انتهى به الأمر بالحصول على أربع سنوات أخرى من الرئاسة، فسيتجاوز 25 عاماً في قيادة السفينة البيضاء.