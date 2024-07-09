الامارات | نجم مانشستر يونايتد على أعتاب مارسيليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل نادي مارسيليا الفرنسي في محادثات رسمية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع مهاجمه ماسون غرينوود.

وقد يكون المهاجم البالغ من العمر 22 عاماً، والذي شارك في مباراة دولية واحدة مع المنتخب الإنجليزي في طريقه إلى فرنسا بعدما أمضى الموسم الماضي معاراً إلى خيتافي الإسباني، حيث شارك في 33 مباراة وسجل ثمانية أهداف.

وارتبط غرينوود بالانتقال للعديد من الأندية الأوروبية هذا الصيف، ومنها لاتسيو ويوفنتوس الإيطاليين، لكن مارسيليا أصبح الأقرب لضمه في الوقت الحالي.

وتعرض غرينوود للإيقاف من جانب مانشستر يونايتد في 30 يناير عام 2022، وذلك وسط مزاعم تتعلق بإمراة شابة بعد نشر صور ومقاطع فيديو عبر الأنترنت.

واتهم غرينوود بمحاولة الاغتصاب والاعتداء لكن الادعاء العام الانجليزي أعلن في فبراير (شباط) من العام الماضي إغلاق القضية.