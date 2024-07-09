موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الزمالك لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز عندما يواجه طلائع الجيش في لقاء مؤجل من الجولة السادسة عشرة.

وكان الزمالك قد فاز على الاسماعيلي في آخر مبارياته بهدفين لهدف بينما خسر طلائع الجيش أمام الأهلي بثنائية نظيفة.

ويبحث الزمالك عن تصحيح أوضاعه في ترتيب الدوري الممتاز حيث يستهدف نقاط مباراة طلائع الجيش للدخول في دائرة المنافسة.

ويحتل الزمالك المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيس يوم الخميس المقبل في تمام السابعة مساء على استاد الكلية الحربية فى المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وأغلق الجهاز الفنى ملف مباراة الإسماعيلى وطالب لاعبيه بالتركيز فى المباراة المقبلة دون الالتفات لأى أمور اخرى.

ويدرس البرتغالى جوزيه جوميز العديد من الحلول لتعويض غياب أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، الذى انضم لمعسكر المنتخب الأولمبى استعدادًا للمشاركة فى أولمبياد باريس.