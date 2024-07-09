فرنسا وإسبانيا.. تاريخ المواجهات قبل موقعة نصف نهائي يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب آليانز آرينا مواجهة من العيار الثقيل بين فرنسا واسبانيا، مساء اليوم الثلاثاء في نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وتأهل منتخب إسبانيا إلى نصف النهائي بعد الإطاحة بأصحاب الأرض، منتخب ألمانيا بهدفين لهدف، بينما تأهل منتخب فرنسا على حساب البرتغال بركلات المعاناة الترجيحية.

تاريخ المواجهات..

التقت فرنسا واسباني في 36 مباراة سابقة بمختلف المسابقات وكانت الأفضلية لصالح المنتخب الإسباني بواقع 16 انتصارا مقابل 13 للديوك الفرنسية في حين كان التعادل حاضرا في 7 مواجهات.

وعلى مستوى كأس أمم أوروبا فالتقى الفريقان في 4 مواجهات فاز المنتخب الفرنسي في لقاءين وتعادل في آخر وفازت إسبانيا في مباراة واحدة.

وعلى الرغم من الفارق النسبي في عدد الانتصارات إلا أن المنتخب الإسباني لديه سجل تهديفي كبير أمام فرنسا بواقع 64 هدفا في حين اهتزت شباكه 39 مرة.

موعد مباراة إسبانيا وفرنسا..

تنطلق مباراة إسبانيا وفرنسا مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وتُذاع المباراة عبر قناتي beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max وسيعلق حفيظ دراجي عبر قناة beIN Sports HD 1 Max وسيعلق خليل البلوشي عبر قناة beIN Sports HD 2 Max.

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة فرنسا واسبانيا سيلتقي مع الفائز من مباراة إنجلترا وهولندا، في اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل.