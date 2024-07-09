انجلترا وهولندا.. أرقام تاريخية قبل موقعة يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تحمل المواجهة المرتقبة بين انجلترا وهولندا في نصف نهائي يورو 2024، ذكريات سيئة لكلا المنتخبين بالنظر إلى تاريخهما في هذا الدور في بطولة كأس أمم أوروبا.

ويستقبل ملعب سيجنال إيدونا بارك، مباراة انجلترا وهولندا في تمام الساعة العاشرة مساء الأربعاء الموافق 10 يوليو، في نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وكان منتخب إنجلترا قد وصل إلى نصف نهائي يورو 2024 على حساب سويسرا بركلات الترجيح، في حين تأهل منتخب هولندا على حساب تركيا بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

أرقام تاريخية..

يتواجد منتخب انجلترا للمرة الرابعة عبر تاريخه في نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا بعد إقصائها في أول مباراتين عامي 1968 (أمام يوغوسلافيا) و1996 (أمام ألمانيا)، وصل منتخب الأسود الثلاثة إلى نهائي المسابقة آخر مرة في بطولة أمم أوروبا 2020 وخسر اللقب أمام على أرضه وأمام جماهير أمام إيطاليا.

يمتلك منتخب هولندا ذكريات سيئة في نصف نهائي كأس أمم أوروبا حيث تم إقصاء طواحين هولندا في 4 مواجهات من أصل 5 مرات وكان الاستثناء الوحيد عندما عبروا ألمانيا في نسخة 1988 إلى التتويج باللقب.

تاريخ المواجهات..

تقابلت انجلترا وهولندا في 31 مباراة سابقة وكانت الأفضلية للإنجليز بواقع 13 مباراة مقابل 9 انتصارات لصالح هولندا وكان التعادل حاضرا في 9 مواجهات أخرى.

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة انجلترا وهولندا سيواجه في نهائي يورو 2024، الفائز من مباراة فرنسا واسبانيا.