موعد مباراة انجلترا وهولندا في نصف نهائي يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الكرة الأوروبية على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل بين انجلترا وهولندا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وكان منتخب إنجلترا قد وصل إلى نصف نهائي يورو 2024 على حساب سويسرا بركلات الترجيح، في حين تأهل منتخب هولندا على حساب تركيا بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

موعد مباراة إنجلترا ضد هولندا

تقام مباراة انجلترا وهولندا في تمام الساعة العاشرة مساء الأربعاء الموافق 10 يوليو ضمن لقاءات نصف نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2024.

تاريخ المواجهات..

تقابلت انجلترا وهولندا في 31 مباراة سابقة وكانت الأفضلية للإنجليز بواقع 13 مباراة مقابل 9 انتصارات لصالح هولندا وكان التعادل حاضرا في 9 مواجهات أخرى.

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة انجلترا وهولندا سيواجه في نهائي يورو 2024، الفائز من مباراة فرنسا واسبانيا.

نتائج انجلترا وهولندا في يورو 2024

لم يقدم المنتخب الإنجليزي في النسخة الحالية المستويات المنتظرة على الرغم من تصدره مجموعته بخمس نقاط، قبل أن يتغلب على سلوفاكيا في دور الـ 16، ويتأهل على حساب سويسرا في ربع النهائي بركلات الترجيح.

الحال لم يختلف كثيرا بالنسبة لمنتخب هولندا إذ لم تقدم المستويات المنتظرة، فقد تأهل الطواحين ضمن أفضل ثوالث، وفي دور الـ 16 تغلبت على رومانيا بثلاثة نظيفة، وحجزت مقعدها في نصف النهائي بعد التغلب على تركيا بهدفين لهدف في ربع النهائي.