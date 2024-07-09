فرنسا وإسبانيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موقعة فرنسا وإسبانيا على ملعب آليانز آرينا، في نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وتأهل منتخب إسبانيا إلى نصف النهائي بعد الإطاحة بأصحاب الأرض، منتخب ألمانيا بهدفين لهدف، بينما تأهل منتخب فرنسا على حساب البرتغال بركلات المعاناة الترجيحية.

موعد مباراة إسبانيا وفرنسا..

تنطلق مباراة إسبانيا وفرنسا مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وتُذاع المباراة عبر قناتي beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max وسيعلق حفيظ دراجي عبر قناة beIN Sports HD 1 Max وسيعلق خليل البلوشي عبر قناة beIN Sports HD 2 Max.

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة فرنسا واسبانيا سيلتقي مع الفائز من مباراة إنجلترا وهولندا، في اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل.