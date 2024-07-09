"الأمور تتعقد".. مصير غامض لثنائي الزمالك بعد إصابة أحمد سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تعقد مصير ثنائي الفريق محمد عواد ويوسف أوباما، في تجديد عقودهم بعد تعرض أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، لوعكة صحية.

وينتهي تعاقد ثنائي الزمالك محمد عواد ويوسف أوباما، بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم حسم الأمور حتى الآن.

وتعرض أحمد سليمان لوعكة صحية، يوم السبت الماضي، بعد تعرضه لأزمة قلبية، وخضع لقسطرة في القلب، ويتواجد في المستشفى حاليا، تحت الملاحظة، على أن يخضع لجراحة جديدة خلال ساعات.

وأكد المصدر، أن أحمد سليمان كان يقود مفاوضات تجديد عقد الثنائي يوسف أوباما ومحمد عواد، ولم يصل الطرفين لاتفاق حول الأمور المادية، حتى تعرضه للإصابة.

وأضاف المصدر، أن الأمور تعقدت بعد إصابة أحمد سليمان ودخوله المستشفى، وتوقفت المفاوضات تماما، وهناك حالة من التوتر لدى اللاعبين، خاصة وأن عقودهم انتهت بالتقريب وسيرحلا بعد نهاية الدوري الشهر المقبل حال عدم التجديد، ولديهم عروض أخرى.

جدير بالذكر، أن محمد عواد دخل في أزمة مؤخرا، بعد تعديه على زميله حسام عبدالمجيد في الملعب عقب مواجهة المصري، وتم خصم 25% من قيمة عقده وتحويله للتحقيق، ثم عاد مرة أخرى للتدريب مع الفريق.