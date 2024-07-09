5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إسبانيا وفرنسا بـ يورو 2024

يلتقي اليوم منتخب إسبانيا نظيره فرنسا في تمام العاشرة مساءً، ضمن مباريات نصف نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024” في البطولة التي تحتضنها ألمانيا وتستمر حتى يوم 14 يوليو الجاري.
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وتوجد خمس قنوات مفتوحة ستنقل مباراة إسبانيا وفرنسا اليوم، وهي كالتالي..
قناة RTI SD
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
معدل ترميز: 27500
يوتلسات 9 شرقا
قناة ORTM MALI
التردد: 12034
الاستقطاب: رأسي
معدل ترميز: 27500
القمر: يوتلسات 9 شرقا
قناة RTS1
التردد: 12034
الاستقطاب: رأسي
معدل ترميز: 27500
القمر: يوتلسات 9 شرقا
قناة M6 suisse
التردد: 12034
الاستقطاب: رأسي
معدل ترميز: 27500
القمر: الأوروبي 13 شرقا
قناة RAI 2
التردد: 10992
الاستقطاب: رأسي
معدل ترميز: 27500
القمر: هوتبيرد (الأوروبي) 13 شرقا
ومن المتوقع أن يأتي تشكيل إسبانيا لمباراة فرنسا اليوم كالتالي..
حراسة المرمى: أوناي سيمون.
الدفاع: خيسوس نافاس – ناتشو فيرنانديز – إيمريك لابورت – مارك كوكوريلا.
الوسط: داني أولمو – رودري – فابيان رويز.
الهجوم: لامين يامال – ألفارو موراتا – نيكو ويليامز.
ومن المتوقع أن يأتي تشكيل فرنسا المتوقع لمباراة إسبانيا اليوم كالتالي..
حراسة المرمى: مايك مينيان.
الدفاع: جول كوندي – ويليام صاليبا – دايوت أوباميكانو – ثيو هيرنانديز.
الوسط: نجولو كانتي – أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا.
الهجوم: أنطوان جريزمان – راندال كولو مواني – كيليان مبابي.