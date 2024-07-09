وليد دعبس يتقدم باستقالته من رئاسة مودرن سبورت.. و3 قرارات عاجلة

أعلن نادي مودرن سبورت عن تقدم وليد دعبس رئيس النادي الحالي باستقالته من منصبه، وذلك بعد وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق السابق الذي وافته المنية السبت الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وجاء بيان نادي مودرن سبورت كالتالي..

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تقدم الدكتور وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس ادارة نادى مودرن سبورت نظراً لما تعرض له سيادته من تشويه لشخصه ولكيان النادى وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.

قرر السادة ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.

تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار السيد وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادى اعتباراً من سبتمبر ٢٠٢٣.

واختتم بيان نادي مودرن سبورت: “يتوجه الدكتور وليد دعبس بالشكر للشعب المصري ويعتذر عن محاولة تحريف تصريحاته عبر وسائل الإعلام وينسحب من المشهد الرياضي في مصر، ويعلن تعزية أسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية وبدون أي صفة رسميه لتقديم العزاء الواجب، والله خير شاهدا ووكيلا”.