قرار عاجل من الخطيب بشأن معلول والسولية في الاهلي

كشف الإعلامي محمد الليثي على قرار محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بشأن الثنائي علي معلول وعمرو السولية، خاصة فيما يخض ملف التجديد لهم.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي يقود اتجاهًا بتجديد عقدي الثنائي علي معلول وعمرو السولية مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، رغم تحفظ السويسري مارسيل كولر على قرار التجديد”.

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وأضاف: “كولر لم يبدي حماسًا لتجديد عقدي معلول والسولية وقال لإدارة النادي إنه لا يمانع من رحيل الثنائي بعد نهاية الموسم الجاري، إلا أن إدارة النادي تتحفظ على قرار كولر”.

وتابع: “كولر أبلغ إدارة الاهلي بأن مستوى معلول تراجع الفترة الأخيرة، والجراحة التي أجراها في وتر أكيلس ستؤثر على مستواه بشكل سلبي، كما أن ارتفاع سن السولية سيكون حاجزًا لتألقه خلال الفترة القادمة”.

واختتم: “رئيس النادي الاهلي تمسك بتجديد عقدي السولية ومعلول لأسباب فنية، ولرغبته في الوقوف جوار هذا الثنائي في هذه المرحلة السنية، خاصة وأنه قدم الكثير للنادي على مدار السنوات الماضية، وكان الثنائي نموذجًا للعطاء والإخلاص”.