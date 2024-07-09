قرار صادم من استاد القاهرة بشأن مباراة الاهلي وبيراميدز

أكد وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي عن رفضه استضافة الاستاد لمباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم 12 يوليو الجاري.

وقال وليد عبد الوهاب في تصريحات تليفزيونية: “أبلغت رابطة الأندية بإغلاق استاد القاهرة الدولي يوم 26 يوليو الجاري، وذلك لبدء أعمال الصيانة عليه استعدادًا للموسم الجديد.

اقرأ أيضًا: طلب مفاجئ من الاهلي لـ اتحاد الكرة بشأن مبارتي بيراميدز

وأضاف: “أرضية ملعب القاهرة الدولي لا يوجد بها حفر مثلما صرح المدير الفني السويسري مارسيل كولر مدرب الاهلي، وخالد بيبو تواصل معي للاعتذار عن تلك التصريحات”.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الاهلي نظيره بيراميدز يوم 12 يوليو الجاري، في المباراة المؤجلة من الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 حصدها الفريق من 27 مباراة، فيما يأتي الاهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة، حصدها الفريق من 23 مباراة.