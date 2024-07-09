موقف رضا سليم من عرض الرجاء المغربي

كشف الإعلامي محمد الليثي عن موقف رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي من عروض رحيله عن صفوف الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وتلقى رضا سليم عرضًا من الرجاء المغربي بالانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم الجديد على سبيل الإعارة.

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وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “تلقى رضا سليم عرضًا من نادي الرجاء المغربي، ولكن اللاعب أخطر إدارة النادي الاهلي بموقفه من الرحيل عن الفريق”.

وأضاف: “رضا سليم أبلغ إدارة النادي الاهلي برفضه الرحيل إلى الرجاء المغربي على سبيل الإعارة، ورغبته في الاستمرار ضمن صفوف الفريق الأحمر”.

وأكمل: “رضا سليم أبلغ إدارة النادي الاهلي بعدم رحيله عن الفريق إلا في حال تلقيه عرضًا أوروبيًا مناسبًا، وذلك بالتنسيق مع إدارة النادي”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره بيراميدز الجمعة القادمة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.