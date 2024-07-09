"لماذا الآن يا كولر؟".. استاد القاهرة يفاجئ الأهلي ويرفض استضافة مباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد وليد عبدالوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة، رفضه استضافة مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة، بعد تصريحات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر، عن سوء أرضية الملعب.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بيراميدز، يوم الجمعة المقبلة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن المباريات المؤجلة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتقد مارسيل كولر، أرضية ملعب استاد القاهرة، بعد مباراة فريقه أمس مع طلائع الجيش التي فاز بها الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

قال وليد عبدالوهاب في تصريحات إذاعية: "استاد القاهرة تحمل كثيرا من أجل استكمال المسابقة، ويلعب لدينا أكثر من 4 أندية، وطالبت بغلق الملعب من أجل الصيانة ولكن يتم الرفض بسبب ضغوط المباريات".

أكمل: "نحتاج لغلق الملعب حوالي من أسبوع إلى 10 أيام حتى يعود مرة أخرى لسابق عهده، وتصريحات كولر غريبة بالنسبالي في توقيت صعب، وهو يعلم الضغوط التي نعاني منها".

أضاف: "سوف أخطر النادي الأهلي أن مباراة يوم الجمعة أمام بيراميدز، من الممكن أن يتم نقلها إلى ملعب المقاولون العرب أو السلام، من أجل صيانة الملعب، لأن تصريحات مدرب الأهلي احزنتنا، وليس هذا جزائنا بعد تحمل المسؤولية وعدم تصدير أزمة".

أوضح: "الأهلي لعب من ثلاث أيام على الملعب، ولم يشتكي كولر، لماذا الآن يتحدث عن سوء أرضية الملعب؟، وقرار غلق الملعب ليس بيدي، ولكن أنا عاوز أقول لمارسيل كولر ليه التصريحات في الوقت ده وأيه اللي مش عاجبك؟".

وتابع: "اعترف بغلطتي أننا لم نغلق الملعب، ولكن نحن اتخذنا قرار رسمي، بغلق الملعب من يوم 26 من أجل الصيانة، وسوف نخطر جميع الأندية بهذا الأمر".

وأتم تصريحاته: "سنرسل للنادي الأهلي خطابا اليوم، نخبره أن الملعب لن يكون جاهزا لاستضافة مباراة بيراميدز، وعليهم خوض المباراة في ملعب أخر، بعد تصريحات مدربهم أن الملعب لا يصلح".

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