شوبير يكشف مفاجأة صادمة لجماهير الزمالك في أزمة القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أزمة جديدة داخل نادي الزمالك، تعيق حل أزمة القيد خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الزمالك، نجح في الوصول إلى اتفاق مع المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، وعمل تسوية معه، لحل أزمة الرخصة الأفريقية.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "عاوز أقول مفاجأة للجميع، أن موضوع فتح قيد نادي الزمالك مرة أخرى، فيه مشكلة، ومحدش يستغرب، أيوه فيه مشكلة رغم عمل التسوية مع المغربي خالد بوطيب".

أضاف: "الزمالك لما عمل الاتفاق مع المغربي خالد بوطيب، دفع قسط واحد فقط، ويتبقى باقي المبلغ سوف يتم دفعه على دفعات، ومن الواضح أن لسه فيه مشكلة".

وأتم تصريحاته: "من الممكن أن لا يتمكن نادي الزمالك من حل أزمة القيد، وسوف تشهد الساعات المقبلة التفاصيل بالكامل".

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