شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: موقفنا سليم فى أزمة أحمد رفعت والحقائق الكاملة لم تصل للناس والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد الشاذلى المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة أن إعلان نتائج لجنة تقصى حقائق أزمة أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت الراحل، ستكون خلال أسبوع بحد أقصى.

وأضاف محمد الشاذلى، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى المذاع على أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 : "منذ إعلان الوزارة تشكيل لجنة لمعرفة حقيقة الأمر، والجميع يعمل بشكل قوى وتوجهنا إلى نادى مودرن سبورت".

أضاف: "جميع الأوراق الخاصة بالقضية عثرت عليها الوازرة، وكذلك تصريح سفر اللاعب، لذلك الجميع يعمل لإظهار الحقيقة، والحقائق الكاملة لم تصل للناس حتى الآن عن أزمة أحمد رفعت وبعض الأطراف أيضا.

واختتم محمد الشاذلى مؤكداً أن موقف وزارة الشباب والرياضة سليم 100% من حيث القرارت التى صدرت والخاصة باللاعب أحمد رفعت.