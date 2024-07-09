شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يخطر الزمالك برغبته فى استمرار أوباما والان مع تفاصيل الخبر

أبدى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، رغبته فى استمرار يوسف أوباما، لاعب الفريق ضمن صفوف الأبيض فى الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يرفع جوميز تقريرا إلى مجلس الإدارة، برأيه فى الطلبات التى يحتاجها الفريق فى الموسم الجديد، والصفقات المطلوبة ضمها، واللاعبين المقرر رحيلهم عن الزمالك في الصيف.

وينتهى عقد أوباما بنهاية الموسم، ويحق له التوقيع لأى ناد مجانا، دون الرجوع لناديه.

ومن المقرر أن يعقد يوسف إبراهيم أوباما، لاعب الزمالك، جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء لحسم مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل، خاصة أن تعاقده مع الفريق ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

أوباما استقر على الرحيل عن الزمالك، والدورى المصرى والاحتراف فى أحد دوريات الخليج أو الدورى التركى، إلا أن مسئولى القلعة البيضاء تحدثوا مع اللاعب من أجل الاستمرار ورغبتهم فى عدم رحيله، وهو ما سيتم حسمه فى الجلسة المنتظرة.