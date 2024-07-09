شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يكشف تفاصيل أزمة أحمد رفعت فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

أصدر نادى مودرن سبورت بياناً رسمياً يكشف من خلاله تفاصيل تعامل النادى مع أزمة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق، وذلك للرد على المشككين فى دور النادى فى مساندة اللاعب وأسرته خلال تلك الأزمة، رغم إشادة أحمد رفعت بكيان نادى مودرن سبورت ورئيسه فى آخر ظهور إعلامى له.

وتطرق البيان إلى التصريحات المنسوبة لرئيس النادى مؤكداً أن وليد دعبس منذ اليوم الأول يشيد بدماثة خلق أحمد رفعت وحسن تربيته لكنه فوجئ بتحريف تصريحاته.

وتناول البيان أيضاً، تصريحات نادر شوقي وكيل اللاعب ومهاجمته مسئولي النادي.

وجاء البيان كالتالي..

يتقدم الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادى مودرن سبورت بالتحية والتقدير إلى الشعب المصرى وأسرة كرة القدم، حيث تولى الدكتور وليد دعبس إداره نادى فيوتشر سابقاً مودرن سبورت (حالياً) خلفاً للإدارة السابقة بتاريخ الأول من سبتمبر عام 2023، ومنذ ذلك الحين بذل وأعضاء مجلس إدارة النادي المجهود المضني لإعادة هيكلة وتطوير النادى وضخ الاستثمارات المالية اللازمة لبناء فريق كره قدم يليق بمكانة النادى، وتم إنشاء مقر إداري جديد للنادى داخل هيئة استاد القاهرة على أحدث الطرز المعمارية وبكل التجهيزات، ولم ندخر جهداً ولا مالاً ولا وقتاً لوضع الفريق في مصاف الأندية الكبيرة محلياً وقارياً، وتحملنا القرارات العشوائية الخاصة بإدارة كرة القدم المصرية والتي تعاني منها جميع أندية المسابقة إلى أن وصلنا إلى حدث جلل وفاجعة وفاة الابن الغالي اللاعب الدولي لاعب نادى مودرن سبورت أحمد رفعت منذ أيام قليلة.

وقد فوجئنا بخروج وكيل اللاعب على وسائل إعلامية فى ذات يوم وفاة اللاعب بتصريحات مفادها عدم مساندة النادى وكل مسئوليه للاعب الراحل أو أسرته، وهو الأمر الذى تناولته وسائل الإعلام وأشعل مواقع التواصل الاجتماعى، ومنذ تلك اللحظة بدأت حملة إعلامية شرسة ليس لها هدف سوی تشویه کیان نادی مودرن سبورت ورئيسه على الرغم من إشاده الراحل أحمد رفعت به فى آخر ظهور إعلامى له وهو الأمر الذى حدا برئيس النادى إلى اتخاذ قرار الظهور إعلامياً لمحاولة توضيح الحقيقة وشرح ظروف وملابسات الأمر منذ البداية، لكن يبدوا أن هناك توجه واضح ومؤامرة دبرت لمحاولة النيل من النادى وخلق خصومة وعداء بين رئيس النادى وأسرة الراحل أحمد رفعت الذي ظل لاعباً في النادى حتى استرد الله وديعته، وحاول بعض الإعلامیین تحریف تصریحات رئيس النادى بطريقة فجة على الرغم من وضوح الرؤية وإصرار رئيس مجلس إدارة النادى على توضيح حقيقة الأمر والدفاع عن كيان النادى وعلى الإشادة بأخلاقيات اللاعب وأسرته احتراما وتقديرا لهم.

واستمر السعى الحثيث والمحموم لإثارة الفتنة عبر البرامج الرياضية ووسائل التواصل الاجتماعي وعلى ما يبدوا أن إثارة الفتنة هي التجارة الرابحة وأن السعي وراء المشاهدات دون النظر لسمعة النادى وكيانه ومسئوليه أصبح هو الهدف في حملة ممنهجة لم يتعرض لها نادى رياضي من قبل لدرجة صدور قرار من وزير الشباب والرياضة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة اللاعب، وفيما يخص أزمة اللاعب الراحل أحمد رفعت نوضح للرأى العام أن موقف نادى مودرن سبورت واضحاً منذ اليوم الأول وأن تصريحات رئيس النادى واضحة حول دماثة خلق اللاعب وحسن تربيته والإشاده به وبنبوغه الرياضي وهو الأمر الذي فؤجئنا أيضا بتحريفه وتأويله ومحاولة تفسيره بصورة غير صحيحة للى ذراع الحقيقة الدامغة.

وبناء على ما سبق فقد أصدرنا القرارات التاليه التي لا رجعة فيها.

1 - تقدم الدكتور وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس ادارة نادى مودرن سبورت نظراً لما تعرض له سيادته من تشويه لشخصه ولكيان النادى وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.

2 - قرر السادة ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.

3. تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار السيد وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادى اعتباراً من سبتمبر 2023.

ختاماً.. يتوجه الدكتور وليد دعبس بالشكر للشعب المصري ويعتذر عن محاولة تحريف تصريحاته عبر وسائل الإعلام وينسحب من المشهد الرياضي في مصر، ويعلن تعزية أسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية وبدون أي صفة رسميه لتقديم العزاء الواجب.. والله خير شاهدا ووكيلا.