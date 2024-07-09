شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يخيم على لاعبى مودرن سبورت في أول مران ودقيقة حداد على أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

عاد فريق مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف المدير الفني للفريق، إلى التدريبات لأول مرة منذ وفاة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق، والذي ودع عالمنا فجر السبت الماضي، أثر تدهور حالته الصحية.

وبدأ فريق مودرن سبورت استعداداه لاستئناف مباريات الدوري بدقيقة حداد على وفاة أحمد رفعت، حيث خيمت حالة من الحزن على جميع اللاعبين خلال المران الذي أقيم أمس الاثنين، بسبب تأثرهم بوفاة زميلهم.

ويقام اليوم، الثلاثاء، عزاء الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني، في قاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي، وذلك بعد صلاة المغرب.

من جانبها، قررت إدارة نادي مودرن سبورت صرف راتب أحمد رفعت بشكل طبيعي لأسرته، حيث بدأ ذلك الأمر منذ تعرض اللاعب الراحل لوعكة صحية فى مارس الماضي وعدم قدرته على اللعب مع الفريق.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، قد قررت تأجيل مباراة المقاولون ومودرن سبورت في الجولة 30 من الدوري والتي كان من المقرر إقامتها السبت الماضي، بسبب وفاة أحمد رفعت.

ويستعد مودرن سبورت لمواجهة النادي الأهلي يوم الثلاثاء المقبل والموافق 16 يوليو في مباراة الجولة 17 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل مودرن سبورت المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز في 11 لقاء وتعادل في مثلهم، وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 20.