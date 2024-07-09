شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: نفتقد للشفافية ومواجهة الأهلي وبيراميدز لن تحسم الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أكد ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن التونسي على معلول لاعب فريق الأهلي سوف يعود بقوة عقب الشفاء من الإصابة بوتر أكيليس بفضل خبرات اللاعب الكبيرة حيث يعد من أفضل المحترفين بالقلعة الحمراء وقرار التجديد له موفق من قبل مجلس الإدارة.

وأضاف ضياء السيد خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و 10 المذاع على اون تايم سبورت إف إم : " عمرو السولية يقدم مستويات عالية والتجديد له شى أساسى بسبب الخبرات التى يمتلكها اللاعب وتأثيره فى أداء الفريق الأحمر فى المباريات الماضية ".

وعلق ضياء السيد على تصريحات مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى قائلا: " حسم مشاركة محمد الشناوى أساسياً فى مواجهة بيراميدز المقبلة أمر جيد حيث يعد أكبر لاعب بالفريق حاليا وكهربا لم يشارك سوى فى تدريب واحد فقط والأزمة النفسية التى يمر بيها بسبب وفاة زميل عمره أحمد رفعت حيث لعب معه فى ناشئين الأهلى وانبى والمنتخبات الوطنية على كافة الأصعدة ".

كما تحدث ضياء السيد عن مواجهة الأهلي وبيراميدز المرتقبة في الدوري قائلا: " مواجهة الأهلى المقبلة أمام بيراميدز لن تحسم بطولة الدورى وهناك مباريات كثيرة مؤثرة أيضا مقبلة للفريقين ".

وتابع ضياء السيد: " أنتظر تقديم المغربى رضا سليم مستوى أفضل من ذلك مع فريق الاهلى فى المباريات المقبلة والتونسي كريستو لم يحصل على الوقت الكافى للحكم عليه ".

وأختتم ضياء السيد حديثة: " الأجواء الرياضية الحالية لا يوجد بيها شفافيه ولابد من محاسبة كل مسئول مخطىء لكى يكون هناك نظام يعمل به كل مسئول ".