شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثالثة من رالى سيوة – العلمين يوم 20 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

تحدد يوم 20 أغسطس المقبل، موعدا لانطلاق سباق رالى المرحلة الثالثة سيوة العلمين- ضمن الأحداث الرياضية المقرر أن تقام على هامش مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل.

سباقات رالى هي سباقات للتحمل والسرعة، وتشمل عدة مراحل، حيث يحصل المتنافسون في نهاية كل منها على عدد من النقاط، وتتم سباقات الرالي - عـادة - على الطرقات العامة المفتوحة للسير الطبيعي أثناء السباق.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وحميد الشاعرى وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وكارول سماحة وبهاء سلطان ورضا البحراوى ومسلم وشارموفرز وغيرهم.