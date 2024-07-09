شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات جديدة لـ على معلول فى الأهلي بسبب وتر أكيلس والان مع تفاصيل الخبر

يخضع التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي خلال الأسبوع المقبل لفحوصات جديدة للإطمئنان على سير البرنامج التأهيلي الذي يخضع له منذ فترة للتعافي من جراحة وتر أكيلس التي أجرها قبل عدة أسابيع.

ويحتاج معلول فترة لا تقل عن ستة أشهر للتعافي من جراحة أكيلس التي أجراها في مايو الماضي ، ويؤدي اللاعب برنامج تأهيلي حالياً في النادي.

وسيخضع اللاعب التونسي لفحوصات وأشعة جديدة من أجل معرفة تطورات برنامج تأهيله ومدى استجابته لهذا البرنامج التأهيلي .

وأغلق فريق الكرة بقيادة مدربه مارسيل كولر صفحة مباراة طلائع الجيش في ختام منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز التي أقيمت أمس ،الأثنين، وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، على أن يبدأ التحضير لمباراته المهمة والمصيرية أمام بيراميدز الجمعة المقبل والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من عمر المسابقة، والتي ستلعب نتيجتها دوراً فى تحديد بطل النسخة الحالية من الدوري المصري.